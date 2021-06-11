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Новости » В Цивильске стартовала Спартакиада молодежи допризывного возраста

14:14 11 июня 2021 г.

 

В Цивильске стартовала Спартакиада молодежи допризывного возраста

11 июня в Цивильске состоялось открытие республиканской Спартакиады молодежи допризывного возраста.

Более 80 юных патриотов 16-17 лет встретились на базе детско-юношеской спортивной школы «Асамат», чтобы выявить сильнейших. Своих лучших спортсменов делегировали города и районы республики – Чебоксары, Цивильский, Вурнарский, Батыревский, Алатырский, Ядринский, Красноармейский, Шемуршинский районы.

С приветственным словом к участникам республиканской Спартакиады молодежи допризывного возраста обратились заместитель главы администрации Цивильского района, начальник отдела образования и социального развития Алла Волчкова, заместитель военного комиссара Чувашии по г. Чебоксары, подполковник Олег Иванов, заместитель Центра дополнительного образования «Авангард», ветеран боевых действий, ветеран войны в Афганистане Вячеслав Антонов, военком Цивильского, Козловского, Красноармейского и Урмарского районов, подполковник Валерий Буклаков, руководитель республиканского Центра подготовки воинов-контрактников Оксана Бадуева, директор ФСК «Асамат» Евгений Солоденов, главный судья Спартакиады, главный специалист-эксперт отдела образования Цивильского района Сергей Ижутов, помощник депутата Госсовета Чувашии Елены Николаевой Николай Ремеслов.

Почетные гости отметили, что основная цель соревнований – спортивно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста. Данные состязания традиционно проводятся после старта весеннего призыва и посвящаются годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Вы показываете силу духа и воли, а самое главное – любовь и патриотические чувства к родной великой России и славной Чувашии», - напутствовала заместитель главы администрации Цивильского района, начальник отдела образования и социального развития Алла Волчкова.

«Ребята, сегодня вы должны показать наилучшие результаты на всех этапах соревнований. И состязательный дух поможет вам в этом. А ваши спортивные навыки пригодятся вам в армии и дальнейшей жизни», - отметил заместитель Центра дополнительного образования «Авангард», ветеран боевых действий, ветеран войны в Афганистане Вячеслав Антонов.

В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд клубов по месту жительства, спортивных клубов образовательных учреждений и центров военно-патриотической направленности городов и районов Чувашской Республики. В программе Спартакиады – строевая подготовка, сборка и разборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, бег на 60 и 3000 метров, прыжки в длину с места и с разбега, подтягивание на перекладине, поднимание туловища и плавание. Помимо заслуженных наград, команда-победитель получит путевку в финал Спартакиады молодежи допризывного возраста, который пройдет в Ессентуках с 28 июня.

Напомним, что организаторами Спартакиады являются Минспорт Чувашии и Минобразования Чувашии при участии Военного комиссариата Чувашской Республики, регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Республики.

 

 

 



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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