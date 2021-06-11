Глава Чувашии Олег Николаев в ходе своего доклада о предварительных итогах социально-экономического развития республики за пять месяцев текущего года на рабочей встрече с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым заявил, что специальный инвестиционный контракт второго поколения (СПИК 2.0) будет подписан в июле 2021 года.

«Минпромторг России поддержал заявку Чувашии и «Волжского комбайнового завода» (дочернее предприятие концерна "Тракторные заводы") на заключение специального инвестиционного контракта второго поколения (СПИК 2.0), по которому на территории республики будет локализовано производство сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. Данный контракт мы планируем подписать в начале июля нынешнего года на международной промышленной выставке «Иннопром» в городе Екатеринбурге», - подчеркнул руководитель региона.

Олег Николаев отметил, что проект рассчитан до 2031 года и его стоимость оценивается более чем в 2 млрд рублей. На производстве, мощность которого составит около 8 тысяч тракторов в год, будет создано от 500 до 700 высокопроизводительных рабочих мест.

«Реализация СПИК 2.0 позволит нам наращивать инвестиционные процессы в республике и развивать сопутствующие производства», - подчеркнул Глава Чувашии.

Также в ходе рабочей встречи полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава республики Олег Николаев обсудили социально-экономическое развитие Чувашии за первые пять месяцев нынешнего года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.