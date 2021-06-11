АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров в Чебоксарах посетил передовой Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России

14:12 11 июня 2021 г.

  

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров в Чебоксарах посетил передовой  Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России  

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и Глава Чувашской Республики Олег Николаев посетили Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России.

Это ведущее учреждение травматологического и ортопедического профиля в стране, построенное в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

В центре оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Педиатрия» и широкий спектр услуг медицинской диагностики и реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в этом центре квалифицированную медицинскую помощь получают пациенты из многих регионов страны, большинство из них – это жители регионов ПФО. Уникальные высококвалифицированные медицинские кадры учреждения ежегодно проводят порядка восьми тысяч оперативных вмешательств.

Главный врач центра Николай Николаев продемонстрировал  возможности лечебного учреждения, новые организационные технологии и технологии лечения.

Игорь Комаров поинтересовался цифровым контуром поликлиники. Система электронной медицинской карты пациента соединяет в цифровом виде всю базу данных на пациента и позволяет ею пользоваться в любом месте центра – от регистратуры до кабинета врача. Данные архивируются для последующих визитов пациента, гарантируя их точность и сохранность. Медиалог позволяет хранить в цифровом виде неограниченное время все данные каждого пациента, когда-либо пользовавшегося услугами центра, причем в необходимых форматах: видео, текстовом, графическом.

«Сейчас для амбулаторных больных внедряем систему «Браслет». Когда пациент проходит через кабинеты, происходит сканирование штрих-кода на браслете, и все записи поступают в информационную систему», ­– рассказал Николай Николаев.

В ходе визита Игорь Комаров лично проверил, как идет строительство нового корпуса реабилитационного центра, которое осуществляется при федеральной поддержке.

Четырехэтажный корпус площадью более 3,6 тыс. кв. м. планируют сдать уже в конце этого года. Здесь оборудуют отделения амбулаторной и стационарной реабилитации, операционный блок. Новые мощности позволят расширить условия для оказания медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей на всех этапах реабилитационного лечения. Кроме того, для иногородних пациентов  строится гостиница. Ее тоже планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров высоко оценил работу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и призвал коллектив не останавливаться на достигнутом.

«Молодцы. Хорошая организация. Здесь удобно как врачам, так и пациентам. База, кадры, все что делаете, – на высшем уровне. Но и есть куда развиваться», – подчеркнул он.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика