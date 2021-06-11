Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и Глава Чувашской Республики Олег Николаев посетили Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России.

Это ведущее учреждение травматологического и ортопедического профиля в стране, построенное в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

В центре оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Педиатрия» и широкий спектр услуг медицинской диагностики и реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в этом центре квалифицированную медицинскую помощь получают пациенты из многих регионов страны, большинство из них – это жители регионов ПФО. Уникальные высококвалифицированные медицинские кадры учреждения ежегодно проводят порядка восьми тысяч оперативных вмешательств.

Главный врач центра Николай Николаев продемонстрировал возможности лечебного учреждения, новые организационные технологии и технологии лечения.

Игорь Комаров поинтересовался цифровым контуром поликлиники. Система электронной медицинской карты пациента соединяет в цифровом виде всю базу данных на пациента и позволяет ею пользоваться в любом месте центра – от регистратуры до кабинета врача. Данные архивируются для последующих визитов пациента, гарантируя их точность и сохранность. Медиалог позволяет хранить в цифровом виде неограниченное время все данные каждого пациента, когда-либо пользовавшегося услугами центра, причем в необходимых форматах: видео, текстовом, графическом.

«Сейчас для амбулаторных больных внедряем систему «Браслет». Когда пациент проходит через кабинеты, происходит сканирование штрих-кода на браслете, и все записи поступают в информационную систему», ­– рассказал Николай Николаев.

В ходе визита Игорь Комаров лично проверил, как идет строительство нового корпуса реабилитационного центра, которое осуществляется при федеральной поддержке.

Четырехэтажный корпус площадью более 3,6 тыс. кв. м. планируют сдать уже в конце этого года. Здесь оборудуют отделения амбулаторной и стационарной реабилитации, операционный блок. Новые мощности позволят расширить условия для оказания медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей на всех этапах реабилитационного лечения. Кроме того, для иногородних пациентов строится гостиница. Ее тоже планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров высоко оценил работу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и призвал коллектив не останавливаться на достигнутом.

«Молодцы. Хорошая организация. Здесь удобно как врачам, так и пациентам. База, кадры, все что делаете, – на высшем уровне. Но и есть куда развиваться», – подчеркнул он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики