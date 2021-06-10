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Актуально » Олег Николаев: Молодежь должна быть вовлечена в работу органов власти всех уровней

14:11 11 июня 2021 г.

 

Олег Николаев: Молодежь должна быть вовлечена в работу органов власти всех уровней

Глава Чувашии открыл молодёжный форум «Республика на Волге». Он направлен на приобщение молодёжи к истории, культуре и традициям Чувашии.

Старт форуму дал Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Он отметил, что молодежь должна быть вовлечена в работу органов власти всех уровней. Глава республики напомнил, что Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей.

«Молодежь будет жить завтра и пользоваться результатами той работы, которая проводится сегодня. Очевидно, что молодежь должна активно участвовать в процессе создания этого «завтра». Такого рода форумы, где обсуждаются и вырабатываются содержательные меры по реализации тех или иных направлений имеют очень большое значение, – сказал руководитель региона. – Жду результатов этого форума в виде рекомендаций для дальнейших действий Кабинета Министров Чувашской Республики».

Он вручил благодарственные письма студентам и культорганизаторам Дворца культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова за вклад в развитие студенческого творчества и поддержку молодёжных социальных инициатив.

Плодотворной работы на форуме собравшимся также пожелали председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Николай Жуков, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова, председатель совета ректоров высших учебных заведений Чувашской Республики Андрей Александров.

Молодежный культурный форум «Республика на Волге» пройдет в Чебоксарах 10 и 11 июня. Он проводится в республике впервые в рамках социального проекта «Память о прошлом, дума о будущем». Проект реализуется при грантовой поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи. В рамках проекта была создана интернет-платформа республиканаволге.рф.

По словам организаторов, в форуме принимают участие около 500 человек, еще порядка 300 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет участвуют в нем в режиме онлайн.

Главные темы форума: культура и традиции Чувашии, история родного языка, туристическая привлекательность региона. Участники форума посетят ведущие промышленные предприятия и музеи республики. Их также ждет образовательная программа, в рамках которой они займутся подготовкой командных проектов для решения актуальных вопросов жизни региона. Команды лучших проектов будут награждены дипломами и в дальнейшем получат экспертное сопровождение для доработки своих идей и получения грантов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

   Чăвашла

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