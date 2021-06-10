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Новости » Рабочая поездка главы администрации района Александр Кузнецова по району

12:17 11 июня 2021 г.

 

Рабочая поездка главы администрации района Александр Кузнецова по району

Сегодня, 10 июня 2021 года, глава администрации района Александр Кузнецов посетил футбольное поле с искусственным покрытием, где подрядная организация выполняет работы в рамках гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Александр Николаевич проверил ход засыпки искусственной травы кварцевым песком и резиновым гранулятом.

В ходе рабочей поездки глава администрации района также принял участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики.

Сегодня же Александр Кузнецов провел рабочую встречу с главным врачом БУ «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики Ильдаром Абызовым. В малом зале заседаний администрации района Ильдар Нурахметович провел прием граждан по личным вопросам.

Рабочая поездка главы администрации района Александра Кузнецова завершилась посещением филиала «Красноармейская центральная районная больница» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии. Александр Николаевич и Ильдар Нурахметович ознакомились с ходом строительства часовни на территории больницы. Часовня строится на собственные средства кампании АО «Специализированный застройщик «ТУС», генеральным директором которого является Николай Угаслов.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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