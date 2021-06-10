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Новости » Глава администрации района Александр Кузнецов принял участие на Открытии II Молодежных командных игр на Кубок Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»

12:16 11 июня 2021 г.

 

Глава администрации района Александр Кузнецов принял участие на Открытии II Молодежных командных игр на Кубок Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»

Сегодня, 10 июня 2021 года, в физкультурно-оздоровительном комплексе Заволжского ЛПУМГ состоялись II Молодежные командные игры на Кубок Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

На Открытии II Молодежных командных игр принял участие и глава администрации района Александр Кузнецов. Александр Николаевич обратился к присутствующим с теплыми и напутственными словами, поздравил участников и гостей, пожелал легких стартов, успехов в соревнованиях, замечательных результатов.

В своем выступлении глава администрации района подчеркнул, что Общество вносит огромный вклад в развитие села, выразил слова благодарности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» за помощь и поддержку района, пригласил участников игр и гостей на традиционный праздник «Акатуй».

Участников II Молодежных командных игр на Кубок ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» приветствовали также заместитель Генерального директора Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Юрий Пашко, начальник управления Заволжского филиала Риф Вахитов, технический инспектор по охране труда, заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Виктор Зиновьев и пожелали участникам II Молодежных командных игр честной спортивной борьбы, достойных соперников, отличных результатов.

 

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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