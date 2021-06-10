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Новости » Кристина Майнина выступит в прямом эфире «Тăван радио»

15:47 10 июня 2021 г.

 

Кристина Майнина выступит в прямом эфире «Тăван радио»

Гостем программы «Актуальное интервью» станет министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина.

В передаче поднимут вопросы о цифровой грамотности населения, пользовании цифровыми сервисами, внедрении искусственного интеллекта.

 

Слушатели узнают:

Где можно повысить знания по цифровой грамотности?

Какая работа по цифровизации предстоит в районах Чувашии?

Чат-бот в Telegram: в чём он может помочь жителям республики?

Что нового ждать в ближайшее время?

 

Эфир можно послушать на сайте и волнах «Тăван радио»:

Чебоксары - 100.3 FM

Шемурша - 90.4 FM

Батырево - 106.9 FM

Шумерля - 104.0 FM

Алатырь - 106.5 FM

Ибреси - 107.5 FM

Моргауши - 94.2 FM

Яльчики - 98.7 FM

Марпосад - 94.5 FM

 

Приглашаем желающих к прослушиванию интервью 11 июня (завтра) в 15.00.

 
 
 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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