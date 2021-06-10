Гостем программы «Актуальное интервью» станет министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина.
В передаче поднимут вопросы о цифровой грамотности населения, пользовании цифровыми сервисами, внедрении искусственного интеллекта.
Слушатели узнают:
Где можно повысить знания по цифровой грамотности?
Какая работа по цифровизации предстоит в районах Чувашии?
Чат-бот в Telegram: в чём он может помочь жителям республики?
Что нового ждать в ближайшее время?
Эфир можно послушать на сайте и волнах «Тăван радио»:
Чебоксары - 100.3 FM
Шемурша - 90.4 FM
Батырево - 106.9 FM
Шумерля - 104.0 FM
Алатырь - 106.5 FM
Ибреси - 107.5 FM
Моргауши - 94.2 FM
Яльчики - 98.7 FM
Марпосад - 94.5 FM
Приглашаем желающих к прослушиванию интервью 11 июня (завтра) в 15.00.