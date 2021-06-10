Гостем программы «Актуальное интервью» станет министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина. В передаче поднимут вопросы о цифровой грамотности населения, пользовании цифровыми сервисами, внедрении искусственного интеллекта. Слушатели узнают: Где можно повысить знания по цифровой грамотности? Какая работа по цифровизации предстоит в районах Чувашии? Чат-бот в Telegram: в чём он может помочь жителям республики? Что нового ждать в ближайшее время? Эфир можно послушать на сайте и волнах «Тăван радио»: Чебоксары - 100.3 FM Шемурша - 90.4 FM Батырево - 106.9 FM Шумерля - 104.0 FM Алатырь - 106.5 FM Ибреси - 107.5 FM Моргауши - 94.2 FM Яльчики - 98.7 FM Марпосад - 94.5 FM Приглашаем желающих к прослушиванию интервью 11 июня (завтра) в 15.00.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"