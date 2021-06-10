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Новости » Чувашия заняла третье место в России по экспорту хлеба и мучных кондитерских изделий

15:24 10 июня 2021 г.

 

Чувашия заняла третье место в России по экспорту хлеба и мучных кондитерских изделий

На прошедшей неделе Чувашия заняла третье место в России по экспорту хлеба и мучных кондитерских изделий с объемом 520,1 тыс. долл. США.

По оценке экспертов Чувашского филиала «Центра Агроаналитики», объемы отгрузки этой продукции растут четвертую неделю подряд, за последнюю неделю рост составил 2,6%.

В основном положительная динамика обусловлена увеличением отгрузок хлеба и мучных кондитерских изделий в Китай, куда было поставлено более 90% недельного экспорта продукции. Также продукция была отгружена на Украину и в Монголию.

В целом агроэкспорт Чувашской Республики за неделю составил 636,3 тыс. долл. США, из которых на хлеб и мучные кондитерские изделия приходится 81,7%. Также за анализируемую неделю были произведены отгрузки семян  масличных культур, шоколада и кондитерских изделий из сахара.

Отметим, что республика выгодно отличается высокой долей в агроэкспорте продукции глубокой переработки – более 87%. в 2021 году значительно расширился ассортимент экспортируемой продукции аграриев. Начаты поставки таких продуктов как:

- яйца гусиные для инкубации;

- чай черный ферментированный;

- спельта семенная;

- семена клевера лугового;

- масло льняное сырое и его фракции.



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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