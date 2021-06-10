9 июня Минтруд Чувашии в соответствии с поручением руководителя региона Олега Николаева и ряд работодателей, такие как АО «АККОНД», ПАО «Химпром», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и ООО «Швейная фабрика «Пике» подписали соглашение о сотрудничестве по трудоустройству малоимущих жителей республики, заключивших социальный контракт.

В случае приема на работу гражданин в рамках социального контракта помимо заработной платы от работодателя будет получать ежемесячную выплату в размере 10361 рубль от государства.

Денежная выплата предоставляется в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина. На встрече с представителями работодателей министру труда Алена Елизарова напомнила о необходимости соблюдать порядок действий при приеме на работу малоимущих граждан: прежде всего семья или гражданин должен быть признан отделом социальной защиты малоимущим, затем заключить социальный контракт, и только потом подписать трудовое соглашение. В случае несоблюдения данного прядка гражданин не сможет получать государственную помощь в виде выплаты по соцконтракту.

Также на встрече министр подчеркнула: «Безусловно, данная мера поддержки в виде ежемесячной выплаты в случае трудоустройства стимулирует людей работать и закрепиться на рабочем месте».

В 2021 году уже заключено 562 контракта с жителями Чувашии, в рамках которых оказывают помощь в трудоустройстве. Еще свыше 1000 соглашений действую с прошлого года.

Кроме того, на встрече работодателям подробно рассказали о возможности получения субсидий в размере трех МРОТ за трудоустройство тех граждан, которые потеряли работу в период пандемии коронавируса (были зарегистрированы в органах службы занятости на 01.01.2021). Выплаты работодателям будет производить Фонд социального страхования. Субсидия будет выделяться по частям, первый платеж в размере одного минимального размера труда (12792 рубля с начислениями на оплату труда) работодатели получат после того, как человек у них отработает один месяц, второй поступит через три месяца, третий - еще через три месяца. Таким образом, общий возмещаемый объем средств на каждого трудоустроенного составит до 50 000 рублей. Стоит особо отметить, что для получения субсидии достаточно всего лишь подать заявление на участие в программе на портале «Работа в России» и заявить на этом же ресурсе об имеющихся вакансиях.