10 июня в Госсовете обсудили вопрос целесообразности перевода времени в Чувашской Республике.

Парламентские слушания провел председатель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов.

В парламентских слушаниях приняли участие депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, в режиме видеоконференцсвязи – представители органов местного самоуправления в Чувашской Республике, руководители сельскохозяйственных и иных предприятий и организаций Чувашской Республики, представители общественности.

Сергей Павлов пояснил, что тема перевода времени на сегодняшний день актуальная, т.к. жители республики часто обращаются в адрес Государственного Совета и Администрации Главы Чувашской Республики. Подавляющее большинство регионов 3-го и 2-го часовых поясов объединены в одну – 2-ю часовую зону, это 49 субъектов Российской Федерации, которые живут по так называемому московскому времени UTC (Всемирное координированное время) +3 часа, среди которых и Чувашская Республика, хотя территориально она располагается в 3-м часовом поясе. В г. Чебоксары солнце находится в наивысшей точке раньше в среднем на 38 минут, чем в г. Москве. В настоящее время световой день начинается в период, когда подавляющая часть населения еще не активна, активность ее наступает лишь через 2–4 часа. А заканчивается световой день в период, когда основная часть населения еще сохраняет активную деятельность и будет сохранять ее еще не менее часа.

С докладами по теме слушаний выступили и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Надежда Столярова, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Ирина Левицкая.

В прениях выступили председатель Правления Совета муниципальных образований Чувашской Республики – глава администрации Аликовского района Александр Куликов, заместитель главы администрации города Чебоксары Андрей Петров, председатель Чувашского отделения Русского географического общества, кандидат географических наук, заведующий кафедрой физической географии и геоморфологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова» Инна Никонорова, руководитель рабочей группы по общественному контролю Общественной палаты Чувашской Республики Анатолий Яруткин, протоиерей Николай (Иванов), настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары, член Общественной палаты Чувашской Республики.

Свое мнение по теме также обозначили депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Николай Николаев, Сергей Семенов Константин Степанов, Николай Курчаткин, Олег Дельман, Петр Краснов, Юрий Попов, Юрий Зорин.

В ходе слушаний были высказаны различные позиции. По итогам обсуждения целесообразности перевода времени в Чувашской Республике участники парламентских слушаний рекомендуют:

Кабинету Министров Чувашской Республики организовать проведение социологического исследования для определения мнения населения по вопросу необходимости перевода времени в Чувашской Республике;

Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам по итогам социологического исследования рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта федерального закона, предусматривающего переход на сезонное время или перевод Чувашской Республики в 3-ю часовую зону UTC +4.