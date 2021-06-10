При Минпромторге России продолжает работу Консультационный совет по цифровой трансформации торговли. Совет был создан в марте 2020 года для оперативной помощи торговому бизнесу, столкнувшемуся с ограничениями деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Предприниматели и организации могут обратиться за информационной поддержкой ведущих экспертов рынка интернет-торговли для получения практических инструментов цифровой трансформации традиционных форматов торговли и развития омниканальных продаж.

Сегодня Совет готов оказать методическую помощь физическим лицам, организациям, субъектам Российской Федерации, чтобы:

– организовать цифровую инфраструктуру в регионе;

– эффективно перевести отдельные бизнес-процессы или сам бизнес в онлайн;

– создать для производителей D2C канал (от производителя напрямую потребителю) с нуля;

– улучшить существующие каналы продаж;

– подобрать и обучить специалистов;

– выйти на экспорт.

Как сформировать заявку на консультацию:

1 шаг. Оставляете заявку на сайте https://upgrade.ecomrussia.ru/ или направляете в свободной форме по адресу электронной почты: upgrade@s-d-l.ru.

2 шаг. Участвуете в предварительном интервью с экспертами Совета.

3 шаг. Заполняете опросник по форме.

4 шаг. Участвуете в мастермайнде (несколько экспертов Совета + Ваша команда).

5 шаг. Получаете рекомендации экспертов и видеозапись мастермайнда.

6 шаг. Формируете рабочую группу по внедрению и адаптации принятых решений.

Консультации предоставляются на безвозмездной основе.⠀

С марта 2020 Советом было рассмотрено 247 обращений, по каждому из которых были предоставлены индивидуальные консультации (23% обращений – по вопросам перехода в онлайн для существующих бизнесов, 46% обращений – по вопросам применения нормативно-правовых актов, 31% обращений – по вопросам практического применения инструментов интернет торговли).