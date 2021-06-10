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Новости » В Чувашии благоустройство будет идти по региональному стандарту

15:20 10 июня 2021 г.

 

Почти 160 тысяч жителей Чувашии приняли участие в голосовании за объекты благоустройства, которое проходило на платформе za.gorodsreda.ru. Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство в муниципалитетах на 2022 год.

«Чувашская Республика располагает широкими возможностями формирования имиджа преуспевающего и современного региона, в том числе путем изменения ее облика и общественной атмосферы, улучшения качества городской среды, модернизации общественных пространств. Внедрение стандарта благоустройства и озеленения позволит нам выйти на новый качественный уровень комфортной среды во всех муниципалитетах», - подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона также отметил, что жители будут активно вовлечены в процесс разработки дизайн-проектов по благоустройству. Проектирование будет осуществляться с учетом их мнения.

Кроме того, Минстроем Чувашии разработан региональный стандарт благоустройства и озеленения территорий. Его проект содержит основные принципы и подходы, рекомендуемые к применению при разработке проектной документации и выполнении работ, эксплуатации общественных территорий в целях создания безопасной̆, комфортной̆ и привлекательной̆ городской̆ среды. Стандарт также предусматривает подробное описание принципиальных решений элементов благоустройств, таких как пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, места отдыха, площадки для выгула собак.

Справочно.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов на платформе za.gorodsreda.ru:

Алатырский район - общественная территория по ул. Ленина в с. Стемасы;

Аликовский район - этнический двор "Культура и быт верховых чувашей" по ул. Советская в селе Аликово;

Батыревский район - набережная реки Кепе в с. Батырево;

Вурнарский район - концертная сцена в поселке Вурнары;

Ибресинский район - парк культуры и отдыха поселка Ибреси;

Канашский район - территория на пресечении улиц Московская, Советская и Горького в с. Ухманы;

Козловский район - участок набережной р. Волга в г. Козловка;

Комсомольский район - общественное пространство центральной части с. Комсомольское;

Красноармейский район - детский парк вблизи дома №15 по пер. Дачный и рядом с домом №65/2 по ул. Ленина с. Красноармейское;

Красночетайский район - парк 50-летия Победы с. Красные Четаи;

Мариинско-Посадский район - общественная территория "Успенский парк";

Моргаушский район - парк 40-летия Победы по ул. Ленина с. Большой Сундырь;

Порецкий район - парк отдыха по ул. Ленина с. Порецкое;

Урмарский район - парк культуры и отдыха в пос. Урмары;

Цивильский район - пешеходные зоны по ул. Ленина, Мелиораторов, Заводская в с. Чурачики;

Чебоксарский район - общественная территории по ул. Новая Конституция в п. Кугеси;

Шемуршинский район - общественное пространство по ул. Советская в с. Шемурша;

Ядринский район - общественная территория «Парк «Старый город»;

Яльчикский район - территория по ул. Мира (от ул. Октябрьская до ул. Мира) в с. Яльчики;

Янтиковский район - территория перед домом культуры в селе Турмыши;

город Алатырь - детский парк "Сказка";

город Канаш - футбольное поле Канашского городского парка культуры и отдыха;

город Новочебоксарск - пешеходная зона вдоль улицы 10-й Пятилетки;

город Чебоксары - роща Гузовского и Школьный бульвар;

город Шумерля - сквер имени В.М. Скаржевского.



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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