Сегодня, 9 июня 2021 года, в Красноармейском районе состоялся традиционный смотр полей, который проводится после завершения весеннего сева. В составе рабочей группы, которой руководил глава администрации Красноармейского района Кузнецов Александр Николаевич, приняли участие руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий, специалисты сектора по взаимодействию с организациями АПК и экологии администрации района, представители Красноармейского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР.

По итогам смотра полей глава администрации района Александр Кузнецов поблагодарил всех руководителей и агрономов за проделанную работу, поздравил всех с окончанием сева и пригласил на традиционный праздник «Акатуй-2021», который состоится 12 июня в Парке Победы с. Красноармейское, где будут вручены награды по итогам смотра полей всем сельскохозяйственным предприятиям и КФХ района.

Ежегодно 9 июня тысячи людей в России отмечают памятную дату – День Группы советских войск в Германии. Глава администрации района Александр Кузнецов поздравил ветеранов, служивших в Германии в разные годы.

После Победы Советского Союза и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии, на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 29 мая 1945 года была создана Группа советских войск в Германии. Советские войска базировались на территории Германии с 1945 по 1994 год, через службу в ГСВГ прошли более 8,5 млн. граждан СССР и России, из Чувашии 108 000 человек.

Обращаясь к ветеранам, Александр Кузнецов подчеркнул их неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Александр Николаевич пожелал ветеранам ГСВГ доброго здоровья, благополучия.

В ходе рабочей поездки глава администрации района также посетил МБОУ «Траковская СОШ». Александр Николаевич ознакомился с ходом ремонтных работ. На данный момент продолжается капитальный ремонт фасада здания. Ремонтные работы проводит подрядная организация ООО «СМУ-ВИОН 21».

Красноармейский район Чувашской Республики