Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них больше страниц отвели для сведений о работе и уменьшили их количество для информации о награждении. Например, данные о работе в книжке займут 14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание документов останется прежним.

Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель должен будет разработать свои формы книг (журналов). Утвержденные формы утратят силу.

Записи в книжку разрешили полностью или частично печатать либо вносить с помощью штампов. Рекомендовали также использовать перьевую или гелевую ручку, ручку-роллер, а также световодостойкие чернила. Сейчас делать записи можно только ими.

Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при отказе от ее ведения. Вернуть документ нужно не позже 3 рабочих дней со дня подачи заявления.