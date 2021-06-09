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Новости » С 1 сентября вступят в силу новые форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек

16:22 09 июня 2021 г.

 

С 1 сентября вступят в силу новые форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек

Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В них больше страниц отвели для сведений о работе и уменьшили их количество для информации о награждении. Например, данные о работе в книжке займут 14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание документов останется прежним.

Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков работодатель должен будет разработать свои формы книг (журналов). Утвержденные формы утратят силу.

Записи в книжку разрешили полностью или частично печатать либо вносить с помощью штампов. Рекомендовали также использовать перьевую или гелевую ручку, ручку-роллер, а также световодостойкие чернила. Сейчас делать записи можно только ими.

Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при отказе от ее ведения. Вернуть документ нужно не позже 3 рабочих дней со дня подачи заявления.



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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