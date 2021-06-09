Россельхозбанк и Российский государственный аграрный заочный университет дали старт образовательной онлайн-программе по продвижению региональных брендов продуктов питания. Она направлена на развитие у предпринимателей широкого спектра компетенций для успешной реализации бизнес-проектов в сфере производства такой продукции. Обучение на платформе «Школа фермеров. РСХБ» пройдут участники первого Национального конкурса «Вкусы России».

«В прошлом году по поручению Президента России Минсельхоз России организовал первый Национальный конкурс «Вкусы России», который позволил сформировать настоящую гастрономическую карту нашей страны, в нем приняли участие более 500 уникальных региональных брендов. На следующем этапе важно обеспечить им комплексную поддержку и возможность дальнейшего развития. Образовательная программа является частью этой большой работы, она даст участникам и победителям конкурса необходимые знания для правильного позиционирования и продвижения продукции на рынке, позволит освоить новые форматы торговли и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, успешно масштабировать свой бизнес», - отметила заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.