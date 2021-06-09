Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил порядок предоставления детям войны 25%-ной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

«Для получения социальной выплаты дети войны смогут обратиться с заявлением в отделы социальной защиты населений по месту жительства, либо в многофункциональные центры с предоставлением паспорта», – сообщила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Решение о предоставлении денежной компенсации будет приниматься отделами соцзащиты в течение 15 рабочих дней после получения заявления.

Выплата денежной компенсации будет осуществляться ежеквартально в течение месяца, следующего за последним кварталом.

Непогашенная задолженность, подтвержденная вступившим в силу судебным решением, может служить основанием для отказа в назначении данной выплаты.

Утверждённый порядок вступит в силу с 1 июля текущего года. Обратиться за компенсацией граждане смогут по окончании третьего квартала 2021 года. «Заявления будут приниматься с октября 2021 года», – уточнила министр.

Алена Елизарова также напомнила, что в соответствии с действующим законодательством при наличии у гражданина права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

По данным Минтруда Чувашии, на 1 июня в республике проживает более 60 тысяч детей войны, из которых около 95% являются получателями мер социальной поддержки.

Ранее в Послании Госсовету Чувашии Глава республики Олег Николаев отмечал, что меры поддержки этой категории граждан будут дополняться по мере появления возможностей. Закон о закреплении статуса «детей войны» был принят в апреле 2020 года по инициативе Олега Николаева. Первоначально детям войны были установлены нематериальные меры поддержки: внеочередное обслуживание в социальных учреждениях, обслуживание на дому социальными работниками, внеочередной прием в медицинских организациях. «Мы начинаем с форм нефинансового характера, вместе с тем перед правительством стоит задача дополнить перечень новыми предложениями которые могут подразумевать под собой, в том числе, и финансовое участие региона в решении тех или иных проблем людей, которые получили статус «детей войны», — заявлял Олег Николаев.

На совещании также было принято постановление о реализации мер поддержки обучающихся в форме семейного образования, предусмотренных Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике». Документ утверждает порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне школы в форме семейного образования, а также порядок предоставления компенсации затрат на питание.

«В соответствии с порядком дети с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в форме денежной компенсации в размере 138 рублей в день исходя из количества учебных дней в месяце при пятидневной учебной неделе. Денежная компенсация будет выплачиваться ежемесячно родителю», – пояснила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

В настоящее время в Чувашии семейное образование получают 13 ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В числе прочих вопросов на заседании Кабинета Министров внесли уточнения в перечень и реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов сообщил, что в краткосрочный план на 2021 год было дополнительно включено два многоквартирных дома, расположенных на территории Урмарского района (пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 2) и города Новочебоксарска (ул. Ж. Крутовой, д. 10). В них будет выполнен ремонт крыши.

Из краткосрочного плана на основании решения общего собрания собственников жилья также были исключены девять многоквартирных домов, расположенных в Урмарском, Чебоксарском районах и городе Чебоксары, поскольку виды работ, предусмотренные по капитальному ремонту, были выполнены за счет текущего ремонта. Их перенесли на более поздний период.

Таким образом, всего в 2021 году капитальный ремонт общего имущества планируется провести в 210 многоквартирных домах общей площадью свыше 678 тысяч кв. м., в которых проживают более 30 тысяч человек, на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Общий объем финансирования краткосрочного плана на 2021 – 2023 годы составляет более 3,5 млрд рублей. На данные средства запланирован капитальный ремонт общего имущества в 606 многоквартирных домах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики