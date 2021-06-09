Глава Чувашской Республики Олег Николаев и основатель российской онлайн-школы Skyeng, уроженец республики Георгий Соловьев обсудили возможность реализации нового образовательного проекта для школьников.

Георгий Соловьев сообщил, что реализовать проект на малой родине его побудила просьба ныне покойного учителя физики лицея №3 Валерия Викторовича Горбенко. «Валерий Викторович меня многому научил. Благодаря ему мы выиграли Всероссийскую олимпиаду по физике. Он перед смертью позвонил мне и сказал, что нужно, чтобы здесь кто-то преподавал физику. Попросил приехать и помочь. И вот я решил организовать на базе лицея №3 (г. Чебоксары) курсы для детей и преподавателей. Сам все оплачиваю. Цель – чтобы в регионе была хорошая школа физики», - рассказал предприниматель.

По его словам, Skyeng c 2019 года успешно реализует отдельное направление - онлайн-школа Skysmart, в которой обучают школьным и общеразвивающим дисциплинам. «Из всех наших учеников - сейчас 60% взрослых и 40% школьников, причем количество школьников постоянно растет», - отметил Георгий Соловьев. С марта 2021 года в школе начали обучать физике.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев одобрил идею организации на базе чебоксарского лицея курсов по физике, отметив, что она коррелируется с планами Правительства республики по ранней профориентации школьников, интеграции науки, образования и бизнеса. «То, что вы решили в родном лицее организовать курсы, это здорово. Мы посмотрим на эту деятельность. Если вы будете согласны, расширим эту работу, – заявил Олег Николаев. – Мы готовы масштабировать проект с использованием наработок по созданию платформ, чтобы он перерос в глобальный процесс с помощью дистанционных технологий, и к нему могли подключиться другие школы, в том числе сельские. Тем более мы большие средства направляем на оснащение кабинетов физики. Там точки роста в школах. В прошлом году открыли более 60, в этом году еще 48».

Глава Чувашии отметил, что в республике начата работа по ранней профориентации детей, «задача - выявить одаренных детей. Выявлять внутренние желания, потребности детей, потом развивать. Здесь участвует цепочка «школа - вуз – бизнес». Комплексный подход всегда дает высокие результаты, за счет этого мы будем развивать высокотехнологичные направления».

Глава региона подчеркнул, что в Чувашии активно развивается it-кластер, правительство республики открыто для сотрудничества с представителями бизнес-сообщества для реализации совместных проектов в области креативной экономики, «за которой – будущее».

Справочно:

Георгий Соловьев - уроженец Чувашии. Учился в лицее №3 г. Чебоксары. В 2007 году он поступил на факультет общей и прикладной физики МФТИ без экзаменов - по итогам Всероссийской олимпиады школьников по физике. Затем занялся программированием, с друзьями создал самый дорогой стартап в России. В 2019 году включен в список 30-ти самых перспективных россиян возрастом до 30 лет, ежегодно публикуемый журналом Forbes. Прописан в г. Чебоксары, платит налоги как физическое лицо в Чувашской Республике.

Skyeng - крупнейшая российская образовательная компания, которая проводит занятия на собственной платформе Vimbox. Со Skyeng сотрудничают около 15 000 высококвалифицированных педагогов и занимается более 150 000 учеников.

Возглавляет ТОП-35 крупнейших EdTech-компаний России по версии РБК и входит в ТОП-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes (с 2018 г.). По оценке журнала, стоимость стартапа составляет 130 млн долларов США.

В 2018 году в Skyeng инвестировал фонд Baring Vostok. В ходе раунда компания получила рекордную для российского рынка EdTech оценку в 100 млн долларов США.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики