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Актуально » Олег Николаев: «Государство должно идти с формами поддержки к человеку»

16:16 09 июня 2021 г.

 

Олег Николаев: «Государство должно идти с формами поддержки к человеку»

Глава Чувашской Республики Олег Николаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню социального работника.

Руководитель региона поздравил работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником, выразил им признательность за ответственный труд и верность профессии, сердечное тепло и отзывчивость.

«Система социального обслуживания продолжает совершенствоваться в рамках национального проекта «Демография», – подчеркнул Олег Николаев. – Благодаря вам меры поддержки оказываются системно, мероприятия реализуются креативно».

Проекты социального обслуживания, реализуемые в Чувашии, такие как «Экспресс-бабушки», «Мини-клуб для пожилых» и другие признаны в стране как инновационные. Доказали свою востребованность новые клубные пространства для людей пожилого возраста и инвалидов «Мой социальный центр», которые открылись в Шумерле и Козловке.

«В этом году подобные центры появятся в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше», – рассказал Олег Николаев.

Руководитель региона отметил, что система социальной защиты и социального обслуживания населения будет и дальше совершенствоваться, трансформироваться с учетом потребности населения, будут шире использоваться цифровые технологии, которые ускоряют доведение мер поддержки до получателя.

«Мы с вами будем настраивать работу таким образом, чтобы она приносила максимальный эффект. Когда мы говорим о социальном портрете каждого человека, который имеет право на получение господдержки, речь идет о том, чтобы не человек шел за формой поддержки, а государство шло с формами поддержки к человеку, – подчеркнул Олег Николаев. – Технологии, которые входят в нашу жизнь, убеждают, что период такой трансформации совсем близко».

Особое внимание в Правительстве Чувашии уделяется мерам социальной поддержки материнства и детства. Поддержка семей с детьми оказывается по 48 направлениям на сумму более 18 млрд рублей. «В зоне особого внимания – многодетные семьи. На днях будем еще раз плотно обсуждать меры поддержки, которые оказываются семьям, имеющим пять и более детей», – заявил Глава республики.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова отметила, что в Чувашии трудятся порядка шести тысяч социальных работников, которые обеспечивают эффективную реализацию государственной социальной политики. Под постоянным вниманием социальных работников находится более трети жителей республики – ветераны, люди с ограниченными возможностями, подростки, семьи с детьми, граждане, оставшиеся без работы.

Лучшим работникам сферы вручены государственные, ведомственные и общественные награды.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

   Чăвашла

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