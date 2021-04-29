Вопросы формирования управленческого кадрового резерва, а также развития кадрового потенциала республики Глава Чувашии Олег Николаев обсудил 8 июня на встрече с деканом факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Ильей Шебураковым.

Руководитель региона поблагодарил эксперта президентской академии за консультационное сопровождение и выразил надежду на его участие в деятельности совета экспертов, который в том числе призван формировать и готовить резерв управленческих кадров Чувашской Республики.

Глава Чувашии также напомнил, что в республике второй год подряд проводятся конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», которые призваны удовлетворять кадровые потребности государственных органов и других организаций, а также самих участников резервов. «Радует, что многие реально воспринимают этот инструмент как возможность проявить себя», – заметил Олег Николаев. Он добавил, что республике будет полезен опыт гостя, как члена экспертного совета всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

«Буду стараться быть максимально полезным вашему региону. Постараемся помочь и привлечь, оценить и отобрать тех руководителей, которые могут быть полезны республике. Очень важно их потенциал высвечивать и находить среди них амбициозных людей, которые готовы работать на благо общества», – заключил Илья Шебураков.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики