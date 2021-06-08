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Новости » На портале «Народный контроль» запустили опрос о смене часового пояса в Чувашии

13:10 08 июня 2021 г.

 

На портале «Народный контроль» запустили опрос о смене часового пояса в Чувашии

Опрос о переводе Чувашии в другой часовой пояс запущен на портале «Народный контроль». Жители Чувашии могут выразить свое мнение о переводе стрелок на один час вперед к московскому времени.

На вопрос «Поддерживаете ли вы изменение часового пояса в Чувашии» жителям региона предложено выбрать один из трех вариантов ответа: «Да, это необходимо», «Нет, не вижу в этом смысла», «Мне все равно».

Голосование доступно до 10 июня по ссылке https://nk.cap.ru/poll.

Отметим, результаты голосования будут учтены в ходе парламентских слушаний на тему «О целесообразности перевода времени в Чувашской Республике», которые пройдут 10 июня в Госсовете Чувашии.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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