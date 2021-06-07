Глава Чувашской Республики Олег Николаев поздравил команду разработчиков ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова и МГТУ им. Н.Э. Баумана с получением поддержки из федерального бюджета в размере 245 миллионов рублей на реализацию комплексного проекта по созданию семейства новых фронтальных погрузчиков, обладающих гибридной силовой установкой на основе дизель-генератора и тяговых электродвигателей.

Руководитель региона отметил, что проект позволит не только привлечь в Чувашию дополнительные средства на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и создать новые рабочие места. «Вы можете занять нишу в производстве этого вида импортозамещающей продукции и масштабировать ее выпуск, – отметил он. – В проекте могут участвовать и другие местные предприятия, которые производят комплектующие изделия для сборки такой линейки».

На расширение производственных мощностей предприятие затратит 252 млн рублей собственных средств. К 2024 году планируется наладить серийное производство, а к 2028 году плановый выпуск погрузчиков составит более 250 единиц техники, общий объем реализации составит более 2,6 миллиардов рублей. По расчетам специалистов, за счет реализации проекта до 2028 года в бюджеты всех уровней поступят налоговые отчисления более, чем 270 млн рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики