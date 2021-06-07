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Актуально » Стела города трудовой доблести откроется в Чебоксарах к ближайшему Дню Победы

11:41 08 июня 2021 г.

 

Стела города трудовой доблести откроется в Чебоксарах к ближайшему Дню Победы

 

Такую задачу поставил Глава Чувашской Республики Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме Правительства в ходе рассмотрения проекта плана мероприятий, планируемых к проведению в связи с присвоением городу Чебоксары почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Дизайн-макет стелы и территорию для ее размещения определят путем народного голосования на портале «Открытый город».
«Это правильное и быстрое решение по вовлечению максимального количества людей в процесс обсуждения и выработки решения», – подчеркнул  Глава республики Олег Николаев.

Перед властями стоит задача – увековечить трудовой подвиг соотечественников, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и национальной символики, которая отображает уникальность  традиций. Рядом проектируется парковая территория.
Руководитель региона поручил выработать четкую «дорожную карту». «Работы должны начаться в этом году, чтобы заложить основание, – подчеркнул он. – Наша задача – реализовать все мероприятия в установленные сроки».
Как рассказала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева, рассматривают несколько вариантов установки стелы - Мемориальный парк «Победы», площадь перед железнодорожным вокзалом, пересечение  Президентского бульвара и 30-й автодороги, площадь перед Главпочтамтом.
Помимо установки стелы план включает проведение в столице республики фестиваля «Чебоксары – город славы трудовой», круглого стола с приглашением регионов ПФО, тематических уроков в школах города, городского фестиваля сочинений, экскурсий для школьников на  предприятия и салют.

 

Пресс-служба Администрации Главы  Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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