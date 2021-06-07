7 июня 2021 года глава администрации района Александр Кузнецов проверил ход работ по благоустройству Парка Победы в селе Красноармейское.
На данный момент продолжается строительство тротуара. «Все работы должны выполняться качественно, с соблюдением технологий и всех принятых норм», – отметил Александр Николаевич.
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройством объекта занимается ИП А.Ю. Николаева.
В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ до 01 октября 2021 г.
Красноармейский район Чувашской Республики