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Новости » Глава администрации района Александр Кузнецов проверил ход работ по благоустройству Парка Победы

11:39 08 июня 2021 г.

 

Глава администрации района Александр Кузнецов проверил ход работ по благоустройству Парка Победы

7 июня 2021 года глава администрации района Александр Кузнецов проверил ход работ по благоустройству Парка Победы в селе Красноармейское.

На данный момент продолжается строительство тротуара. «Все работы должны выполняться качественно, с соблюдением технологий и всех принятых норм», – отметил Александр Николаевич.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройством объекта занимается ИП А.Ю. Николаева.

В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ до 01 октября 2021 г.

 

 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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