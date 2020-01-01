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Новости » С начала работы ЦУР зафиксировал 10 тысяч обращений в соцсетях

11:24 08 июня 2021 г.

По этому случаю специалисты Центра управления регионом Чувашии привели краткую статистику по поступающим запросам. 

Список самых популярных тем по-прежнему возглавляет благоустройство, сообщает ЦУР. Об этом и 10-тысячное обращение. В нем пользователь попросил вернуть общественные лежаки на чебоксарский пляж.

В ЦУР Чувашии отмечают, чебоксарцы — самые активные и самые бдительные. Особенно внимательно они относятся к облику любимых мест отдыха. Так, немногим ранее горожане сигнализировали об отсутствии урн возле биноклей на Московской набережной и мешках с мусором на смотровой площадке по улице К. Иванова.

После обращения в администрацию столицы все недочеты были оперативно устранены.

А вот реже всех жалобы поступали от жителей Яльчикского района. За полгода от них зафиксировано только 6 обращений.

Добавим, ЦУР Чувашии заработал 23 ноября 2020 года. Он вошел в число лидеров среди регионов страны по обработке обращений граждан в социальных сетях.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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