На еженедельном совещании 7 июня Глава Чувашии Олег Николаев, обращаясь к руководителям органов исполнительной власти и муниципальных образований, потребовал более эффективного и быстрого освоения бюджетных средств.

«То, что мы сегодня централизуем закупочные процессы, не говорит о том, что передав полномочия на контрактацию, можно самоустраняться. И профильные ведомства, и муниципальные образования остаются ответственными как за функционал, так и за обеспечение всех процессов», – подчеркнул руководитель региона.

По его словам, процесс контрактации и процесс составления планов-графиков закупок и их детализации где-то высокий, где-то низкий, что является неудовлетворительным для середины года. После переходного периода, который связан с созданием в республике Регионального центра закупок, введением новых подходов к проведению конкурсов и торгов, поблажек для главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных заказчиков не будет.

«Не справляетесь, не обеспечиваете, значит, денежные средства не нужны. Значит, средства будем «перекидывать» на другие направления, туда, где всё подготовлено», – сказал Глава Чувашии.

Глава республики отметил, что планы-графики закупок на следующий год должны быть оформлены уже в декабре, чтобы с начала года можно было запускать процесс торгов. Кроме того, за реализацией государственных и муниципальных контрактов должен быть установлен жесткий контроль.

«В случае срыва работ надо разрывать контракты, проводить новые конкурсы и торги с тем, чтобы к осуществлению работ приступил компетентный подрядчик. Главная задача – выполнить все работы в срок. Этого можно добиться только полноценным жестким контролем», – заключил Олег Николаев.

Он призвал в летний период уделить особое внимание исполнению контрактов по «сезонным» работам, касающимся ремонта дворов, тротуаров, сетей водоснабжения, капитального ремонта образовательных учреждений и т.д. Глава Чувашии также поручил Минтрансу Чувашии сформировать дополнительный перечень проектов, которые можно реализовать в этом году в случае экономии бюджетных средств или дополнительного финансирования.

По информации первого заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Михаила Ноздрякова, в 2021 году государственным заказчикам Чувашской Республики необходимо было законтрактовать 14 млрд 75 млн рублей. На сегодняшний день в план-график включено 12,8 млрд рублей (91%) от доведенных лимитов. Всего размещено закупок на сумму 7,2 млрд рублей (51,4% от лимитов). По итогам размещения закупок заключено контрактов на сумму свыше 4,4 млрд рублей (31,4% от лимитов).

В бюджетах муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотрены средства в размере 2,5 млрд рублей. Объем средств по планам-графикам заказчиков на 2021 год по данному направлению средств составил 98,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований. Всего размещено закупок на сумму 2,3 млрд рублей (92,3% от лимитов). Объем контрактации на сегодня составляет 1,6 млрд рублей (63,7%).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики