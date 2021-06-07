С инициативой по проведению встречи с семьями из Ассоциации молодых семей Глава Чувашии Олег Николаев выступил на еженедельном совещании в Доме правительства. Он поручил вице-премьеру Алле Салаевой совместно с Минтруда и Минстроем республики и представителями общественной организации обсудить меры социальной поддержки семей с детьми, действующие в республике.

«Мы как раз хотели запустить взаимодействие с семьями, организовать какую-то площадку с более широким представительством, чтобы обсудить действующие меры социальной поддержки: насколько они эффективны, а самое главное, как нам двигаться дальше. Думаю, это будет очень полезное мероприятие», – сказал Олег Николаев.

Глава республики напомнил, что в минувшие выходные на Московской набережной в Чебоксарах прошел V спортивный фестиваль молодых семей «Объединение». На нем был дан старт созданию Ассоциация молодых семей Чувашии, которая призвана объединить клубы молодых семей в муниципальных районах и городах. Инициатива создания нового молодежного движения принадлежит республиканскому Минобразования и Союзу женщин Чувашии.

Глава Чувашии также призвал глав городов и районов активно вовлекать членов Ассоциации в жизнь муниципалитетов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики