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Актуально » Олег Николаев предложил обсудить меры социальной поддержки семей

16:19 07 июня 2021 г.

 

Олег Николаев предложил обсудить меры социальной поддержки семей

С инициативой по проведению встречи с семьями из Ассоциации молодых семей Глава Чувашии Олег Николаев выступил на еженедельном совещании в Доме правительства. Он поручил вице-премьеру Алле Салаевой совместно с Минтруда и Минстроем республики и представителями общественной организации обсудить меры социальной поддержки семей с детьми, действующие в республике.

«Мы как раз хотели запустить взаимодействие с семьями, организовать какую-то площадку с более широким представительством, чтобы обсудить действующие меры социальной поддержки: насколько они эффективны, а самое главное, как нам двигаться дальше. Думаю, это будет очень полезное мероприятие», – сказал Олег Николаев.

Глава республики напомнил, что в минувшие выходные на Московской набережной в Чебоксарах прошел V спортивный фестиваль молодых семей «Объединение». На нем был дан старт созданию Ассоциация молодых семей Чувашии, которая призвана объединить клубы молодых семей в муниципальных районах и городах. Инициатива создания нового молодежного движения принадлежит республиканскому Минобразования и Союзу женщин Чувашии.

Глава Чувашии также призвал глав городов и районов активно вовлекать членов Ассоциации в жизнь муниципалитетов.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

   Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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