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Актуально » Олег Николаев подвел итоги участия Чувашской Республики в Петербургском международном экономическом форуме

16:18 07 июня 2021 г.

 

Олег Николаев подвел итоги участия Чувашской Республики в Петербургском международном экономическом форуме

 

На еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Олег Николаев подвел итоги работы делегации Чувашской Республики на Петербургском международном экономическом форуме-2021.
Правительство республики на Форуме подписало целый ряд соглашений о сотрудничестве по ряду направлений с крупными финансовыми организациями, коммерческими структурами и регионами.

«Мы эффективно реализовали программу, – подчеркнул Олег Николаев. – Каждое соглашение – это завершение большой подготовительной работы по совместным действиям с коллегами и начало реализации открывающихся возможностей».

Глава республики Олег Николаев поручил органам исполнительной власти Чувашии подготовить и представить на утверждение планы мероприятий и «дорожные карты» по практической реализации заключенных на полях форума соглашений и договоренностей.

В целях расширения участия представителей Чувашской Республики в деловых программах Петербургского международного экономического, Российского инвестиционного, Восточного экономического форумов, проведения специализированных мероприятий на территории Чувашской Республики Минэкономразвития Чувашии поручено организовать взаимодействие с Фондом Росконгресс с рассмотрением возможности подписания соглашения о сотрудничестве.

«Мы должны систематизировать взаимоотношения с Фондом «Росконгресс», – крупнейшим организатором международных, конгрессно-выставочных и иных крупнейших мероприятий, - обозначил Олег Николаев. – Это возможность на одной площадке провести переговоры, запустить новые процессы с целью продвижения перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках».

Кроме того, по поручению Главы Чувашии будет проведен анализ показателей Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, с выработкой предложений и плана мероприятий по совершенствованию делового и инвестиционного климата в регионе.

Напомним, Агентство стратегических инициатив использовало новый подход к присвоению мест регионам, которые распределены по 29 местам. В 2021 году Чувашия заняла 13-е место в рейтинге, по прежней системе оценки республика улучшила свои позиции на четыре пункта, переместившись с 38-го на 34 место.

«Слабые места известны. Это, прежде всего, получение разрешения на строительство и подключение к сетям, – отметил Олег Николаев. – Мы уже начали работать в этом направлении. Но ситуация требует более ускоренного движения и быстрых решений в этой области, с тем, чтобы хозяйствующие субъекты могли начать быстро реализовывать свои проекты».

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

   Чăвашла

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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