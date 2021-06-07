Глава Чувашской Республики Олег Николаев посетил Российский этнографический музей в Санкт Петербурге - один из крупнейших музеев этого профиля в мире ­– и встретился с его директором Юлией Купиной.

Достойное место в Российском этнографическом музее занимает экспозиция, посвященная чувашскому народу, его богатому историческому и культурному наследию. История формирования чувашского собрания в музее насчитывает более ста лет. К настоящему времени там собрано порядка пяти тысяч предметов, характеризующих традиционную культуру чувашей всех этнографических и этнотерриториальных групп. В коллекциях отражены практически все сферы жизни этноса. Значительную часть собрания составляют детали женского и мужского костюма, полотенца, атрибуты свадебной обрядности. Среди них более трех тысяч вышитых предметов. Основная часть экспонатов датируется второй половиной XIX века.

"Мы должны всячески взаимодействовать с институтами, которые обобщают историю всех народов многонациональной России. В этом - сила и богатство страны. Мы рады возможности взаимодействовать с музеем. Наше сотрудничество будет способствовать правильному развитию компетенций, которые нужны сегодня для развития национальной культуры, ее продвижения исходя из современных стандартов и условий, - подчеркнул Олег Николаев. - Несомненно, цифровые инструменты и сервисы нам в помощь. Интегрируя различные подходы взаимодействия, сможем быстро реализовывать наши планы и взаимно обогащаться. Правительство Чувашской Республики будет всячески содействовать этому процессу".

"У нас много коллекций из вашего региона. Сюжеты, связанные с оцифровкой культурного наследия, вещи, которые собраны в Чувашии и хранящиеся у нас, могут быть репатриированы за счет цифровых технологий", - отметила директор музея Юлия Купина.

В качестве основного направления взаимодействия Глава Чувашии выделил подготовку кадров: "Особенно важно изучить направление образовательного процесса. Мы плотно обсуждаем тему трансформации Чувашского института культуры. Там должно найти свое место и музейное направление". Директор Российского этнографического музея Юлия Купина, в свою очередь, отметила: "Являясь методическим центром для краеведческих, исторических, этнографических музеев Российской Федерации, мы готовы участвовать в подготовке специалистов. У нас достаточно большие программы. Ваши коллеги периодически в них участвуют. Можно подумать о подготовке специализированных программ для музеев и культурных центров Чувашии".

К числу других направлений взаимодействия Глава республики отнес развитие туризма, в том числе школьного, а также сохранение памятников чувашской культуры. Олег Николаев отметил, что эти направления "лежат на поверхности" и обязательны для развития. "На их базе вырисовывается много поднаправлений и тем для сотрудничества, - сказал он. - Есть желание расширить и тему чувашской вышивки. В ближайшее время планируем создать каталог".

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики