В течение трех дней, с 4 по 6 июня 2021 года, в столице Чувашии состязались сильнейшие представители «королевы спорта» Приволжского федерального округа. Масштабные соревнования прошли на базе стадиона «Олимпийский» в Чебоксарах, где выявляли сильнейших в рамках чемпионата и первенств Поволжья среди юношей до 18 лет, юниоров до 20 лет, юниоров до 23 лет и окружного этапа Спартакиады молодёжи России по легкой атлетике.

Старт соревнованиям дали заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Ольга Букина, помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонида Черкесова Дмитрий Александров, специалист отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики, судья международной и всероссийской категорий Татьяна Гончаренко, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Владислав Антонов. От имени Правительства Чувашии и министра спорта региона Василия Петрова к организаторам, спортсменам, тренерам, судьям и болельщикам обратилась заместитель министра Ольга Букина. Она отметила, что Чувашия является надежным партнером в проведении соревнований всероссийского уровня. Так, в середине мая в Чебоксарах были разыграны награды второго этапа Спартакиады молодёжи России по спортивной гимнастике. А в конце этого месяца на легкоатлетических дорожках стадиона «Олимпийский» состоится национальный чемпионат по легкой атлетике. В завершении своего выступления Ольга Букина пожелала спортсменам показать высокие результаты и достойно представить свои регионы. С приветственным словом от имени Всероссийской федерации легкой атлетики ко всем присутствующим обратилась Татьяна Гончаренко, которая пожелала спортсменам отличных результатов, личных рекордов и красивой борьбы на одном из лучших стадионов нашей страны. Отдельно она поблагодарила Министерство спорта Чувашии и региональную федерацию легкой атлетики за гостеприимство и профессионализм.

В окружных легкоатлетических стартах принимали участие порядка 800 спортсменов из всех 14 регионов Поволжья. Спортивную честь Чувашии защищали 136 легкоатлетов. Успешно выступили воспитанники спортивной школы: Евгений Дмитриев в беге на 1500 метров с результатом 3 минуты 53,67 секунды занял второе место среди мужчин. Анжела Гурьева финишировала третьей среди юниорок до 23 лет на трудной дистанции в беге на 3000 метров с препятствиями с результатом 11 минут 38,41 секунды. Александр Васильев в двух дисциплинах стал четвертым среди мужчин: в беге на 1500 метров (3 мин. 55,07 сек.) и в беге на 5000 метров (15 мин.15,13 сек.).

Поздравляем с отличными результатами и желаем успешных выступлений на предстоящем Чемпионате России по легкой атлетике, который состоится с 23 по 27 июня на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.