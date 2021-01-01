4 июня в актовом зале администрации Красноармейского района состоялось расширенное заседание организационного комитета по проведению и празднованию ежегодного традиционного праздника «Акатуй-2021» под председательством заместителя главы администрации района – начальника отдела образования Светланы Григорьевой. Члены организационного комитета – руководители структурных подразделений администрации Красноармейского района, работники районного Дома культуры и представители предприятий и учреждений района обсудили актуальные вопросы, связанные с организацией праздника.

Традиционный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, Году науки и технологий в России, Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашской Республике, в этом году пройдет 12 июня 2021 года в Парке Победы с. Красноармейское.

В ходе районного праздника планируется торжественная часть, развлекательная и праздничная концертная программа для жителей и гостей Красноармейского района, уличная торговля, организация спортивных состязаний.