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Новости » Команда Траковской школы достойно выступила на Всероссийском турнире «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школах»

16:13 07 июня 2021 г.

 

Команда Траковской школы достойно выступила на Всероссийском турнире «Дебют» в рамках проекта «Шахматы в школах»

2 июня на AMAKS Курорте «Орбита» были сыграны заключительные три тура командного турнира «Дебют». В турнире принимали участие команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, Брянской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Тульской областей, республик Ингушетия, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, занявших первое место в Конкурсе на лучшее преподавание шахмат в субъекте в 2020-2021 учебном году в рамках проекта «Шахматы в школах».

Чувашскую Республику представляла команда МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района под руководством опытного шахматного наставника Васильева Алексея Ивановича.

Турнир проходил в 9 туров по швейцарской системе с контролем времени 20′ + 10″ . Команды-лидеры плотно расположились в турнирной таблице. Набрав 20,5 очков, наша команда разделила 4-6 место, отстав от 3-го места всего лишь на пол-очка. Блестящий результат на доске девочек показала Ильина Елизавета. Набрав 8 очков из 9, она заняла 1 место.

Поздравляем команду с достойным выступлением на российском уровне! Желаем дальнейших успехов!!!

 



 http://chuvashia-chess.ru/2021/06/03/в-ольгинке-завершилось-итоговое-соре/
 
Красноармейский район Чувашской Республики

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