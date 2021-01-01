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Новости » Газеты Чувашии участвуют в проекте «ЦУР – на связи»

13:38 07 июня 2021 г.

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

 

Проблемы, о которых рассказывают местные издания, могут получить дополнительный импульс для решения. На это направлен проект «ЦУР — на связи». Он реализуется совместно с Минцифрой Чувашии и региональными СМИ в социальных сетях.

 

Теперь посты с хэштегом #ЦУР21 в сообществах изданий фиксирует и обрабатывает система «Инцидент Менеджмент». Далее информация о проблеме доводится до ответственных ведомств для дальнейшего реагирования. 

 

Так, благодаря взаимодействию газеты «Каҫал ен» и ЦУР убраны горы мусора в микрорайоне Кабалина села Комсомольское. А газета «Канаш» сообщила в Центр управления регионом о самовольном захвате земли свалкой автомобилей в Малых Бикшихах. Теперь собственники земельного участка обязались устранить нарушение.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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