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Новости » В Чувашии запустили чат-бот по выплатам на детей от 3 до 7 лет

13:46 04 июня 2021 г.

 

В Чувашии запустили чат-бот по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Кто может получить выплаты на детей от 3 до 7 лет? Какие доходы учитываются при назначении, куда обращаться за оформлением? На эти и многие другие вопросы в республике теперь отвечает электронный помощник.

Чат-бот работает в Telegram. Он доступен по ссылке: https://t.me/posobiechuv_bot

Чат-бот разработали местные программисты. Проект реализован Минцифры совместно с Минтрудом и ЦУР Чувашии.

Добавим, тема дополнительных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет вызывает живой интерес у жителей республики. Только в мае Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировал и обработал более 100 вопросов, касающихся нюансов их назначения.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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