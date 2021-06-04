Кто может получить выплаты на детей от 3 до 7 лет? Какие доходы учитываются при назначении, куда обращаться за оформлением? На эти и многие другие вопросы в республике теперь отвечает электронный помощник.

Чат-бот работает в Telegram. Он доступен по ссылке: https://t.me/posobiechuv_bot

Чат-бот разработали местные программисты. Проект реализован Минцифры совместно с Минтрудом и ЦУР Чувашии.

Добавим, тема дополнительных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет вызывает живой интерес у жителей республики. Только в мае Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировал и обработал более 100 вопросов, касающихся нюансов их назначения.