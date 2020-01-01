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Новости » В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования

13:38 04 июня 2021 г.

В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования
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Федеральный оргкомитет утвердил проект списка партии на выборах в Госдуму

            В списке кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

            «Список будет утвержден уже на Съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», — сказал Александр Карелин.

            С общефедеральной частью списка можно ознакомиться здесь, по одномандатным округам — по этой ссылке.

            Он отметил, что прошедшее предварительное голосование поставило абсолютный рекорд по количеству людей, которые захотели принять в нем участие — 11,8 млн человек отдали свои голоса. Это сильно превосходит показатели 2016 года.

            «Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — подчеркнул председатель федерального оргкомитета.

            Самая большая активность на электронном голосовании зафиксирована в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае. Явку более 20% относительно общего числа избирателей на счетные участки показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика и Республика Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, отметил Александр Карелин.

            Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Это почти в два раза выше аналогичных показателей 2016 года. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Были и регионы-рекордсмены — к примеру, в одномандатном округе Краснодарского края конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники.

            При этом процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин. В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» поступило 98 жалоб, связанных с работой в регионах. Еще 54 — на федеральном уровне. Это кратно меньше в сравнении с 2016 годом. Основная масса из них уже рассмотрена.

            «Не все мотивированы, сразу признаюсь. Где-то жаловались на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то это происходит в период, когда еще участок работал — 16-17 часов», — сказал Александр Карелин. На рассмотрении остается одна жалоба, подчеркнул Александр Карелин.

            «Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До Съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад Председателю партии Дмитрию Медведеву», — отметил руководитель федерального оргкомитета.

            Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

            «В Чувашии предварительное голосование прошло в электронном формате, и свое мнение выразили около 181 тыс. жителей республики, то есть проголосовал каждый пятый, – поделилась статистикой секретарь реготделения «Единой России» Алёна Аршинова. – В Канашском, Порецком и Яльчикском районах проголосовал каждый третий. При этом среди кандидатов в Чувашии много новичков, и мы отметили высокую конкуренцию: в среднем на округ зарегистрировалось по 7 претендентов».

               Отличная явка наблюдалась в столице республики, отметила парламентарий, поблагодарив жителей Чебоксар за доверие. Она особо подчеркнула безопасность электронного голосования в период пандемии, а также надежность такой формы волеизъявления ¬– каждый может проверить свой бюллетень. «Данный формат делает процедуру предварительного голосования максимально открытой и легитимной», – резюмировала Алёна Аршинова.

Источник фото: ER.RU

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