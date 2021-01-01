Новости » Жители Чувашии смогут подводить к участкам газ бесплатно

«Социальная» газификация затронет свыше 7 тыс. жилых домов республики, не подключенных к системам газоснабжения, сообщает газета «Советская Чувашия».

Издание информирует, Госдума приняла законопроект с поправками «Единой России» о бесплатном для граждан подведении газа к их земельным участкам в газифицированных населенных пунктах. Ранее инициативу поддержал Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Реализация программы будет проводиться по принципу «одного окна» — людям не придется «бегать по инстанциям». Кроме того, сроки подключения к газу сократят вдвое, а подведение станет бесплатным вне зависимости от площади дома.

Новая социально ориентированная система газификации будет внедряться поэтапно, рассказал вице-премьер – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

«В настоящее время определяются количество объектов, стоимостные затраты и источники финансирования. Нами проведен анализ, по результатам которого выявлено свыше 7 тыс. жилых домов, не подключенных к системам газоснабжения, и свыше 10 тыс. граждан, проживающих в этих домах. По предварительным расчетам, на газификацию объектов потребуется 747 млн рублей. Данные проведенного анализа направлены в Минэнерго России. Завершить реализацию программы и обеспечить доступ граждан к «голубому топливу» планируется до конца 2023 года», — сообщил он.

Добавим, в общей сложности программа социальной газификации затронет около 2 млн домохозяйств страны.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"