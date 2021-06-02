На XXIV Петербургском международном экономическом форуме продолжаются мероприятия со спикерами. В рамках деловой программы ПМЭФ-21 прошла сессия на тему «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина приняла участие в дискуссии.

Центром обсуждения стал инфлюенс-маркетинг - способ продвижения продуктов через популярных пользователей социальных сетей.

В качестве спикеров на сессии приняли участие основатель продюсерского центра для блогеров Ярослав Андреев, старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин, генеральный директор сейлз-хауса Екатерина Веселкова, блогер Стас Круглицкий, директор по маркетингу AliExpress в России Олег Лебедев и TikTok-блогер Даня Милохин. Модератором встречи выступил директор по маркетингу и коммуникациям АО «Альфа-Банк» Алексей Гиязов.

На сессии рассмотрели ситуацию на рынке новых медиа и возможные способы сотрудничества блогеров и бизнеса. Участники сошлись во мнении, что рекламные кампании у пользователей с обширной аудиторией могут дать мощный коммерческий эффект. Каждый день аудитория социальных сетей и мессенджеров увеличивается по всему миру. Согласно данным РБК и Ассоциации коммуникационных агентств, в 2020 году легальные доходы блогеров на YouTube и в Instagram достигли 11 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем рекламная выручка всех издателей газет и журналов. Интеграция с блогерами - эффективный инструмент продвижения.

Кристина Майнина отметила необходимость сотрудничества с блогерами в республике: «В Чувашии много талантливых блогеров и мы рады с ними взаимодействовать. Интересно связать ребят с традиционными СМИ и посмотреть синергетический эффект. Будем пробовать и практиковать работу с блогерами на региональном уровне», - сообщила она.

Напомним, экономический форум открылся сегодня в Петербурге и продлится до 5 июня включительно.

Полную трансляцию сессии можно посмотреть здесь.