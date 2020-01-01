1 июня в Чебоксарах состоялись основные события весенней сессии конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона» - так называемый обучающий день, на котором кроме приветственных речей и поздравлений лауреаты выслушали серию тематических лекций, а затем и сама церемония их награждения.

Финансовая журналистика впитывает в себя куда более широкий спектр тем, которые мы привыкли понимать под этим словосочетанием. Если фондовый рынок, на котором торгуют акциями самых богатых и известных компаний, мало кого интересует, то такое явление как кредитование, ипотека, вклады в банке или микрофинансирование уже касается почти каждого. История с финансовыми пирамидами, скажем, хотя бы с той же МММ, которая оставила огромную дыру в кармане многих россиян, в своих новых схемах продолжается и сегодня. Как распознать их и не повторить былую ошибку?

Время цифровых технологий порождает новые возможности. Год с коронавирусом научил нас общению на удаленном доступе и сделал виртуальные покупки, услуги, а также деловые контракты и даже трудовые договора вполне реальными. Общение через смартфоны опередило общение между людьми через компьютеры, а год назад затраты на рекламу в интернете превысили таковые на телевидении.

На всем этом фоне заумных и, казалось бы, сложных тем элементарная проблема экономного расходования личных средств на повседневные покупки, когда об этом говорится в масс-медиа, также входит под определение финансовой журналистики. Обо всем этом писали и говорили в своих публикациях лауреаты конкурса «Рублевая зона», победили и приехали в Чебоксары получить свои заслуженные дипломы.

Писать на эти темы не всегда интересно, а порою еще и скучно. Добротные расследования отнимают много времени, а вместо похвалы за проделанную работу можно навлечь ещё и прямые угрозы здоровью, а косвеные — самой жизни. Как работать в таких условиях, чем отличаются журналисты от блогеров, кому достанется дубинкой на митинге, а кому нет — об этих близких для себя проблемах тоже поговорили в программе обучающего дня.

Церемония награждения проходила на смотровой площадке в куполе дома правительства Чувашии. Открыл её председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который не просто появился перед участниками во второй раз за день, но во многом способствовал тому, чтобы сам конкурс наконец-то состоялся в Чебоксарах. Дело в том, что конкурс у нас был запланирован, но так не состоялся, ещё пару лет назад. Впрочем, из-за коронавируса, обе сессии конкурса прошлого года не состоялись и вовсе.

Все остальные были только «свои», т.е. журналисты, одни из которых были организаторами конкурса, другие — лауреатами, ну а третьи — местными репортерами, освещающими это событие. Ну и, конечно же, принимающая сторона - представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Чувашии.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил чувашское гостеприимство и подтвердил о намерении провести в Чебоксарах Медиафорум-2020. И это событие станет еще одним важнейшим поводом для встречи российских журналистов на чувашской земле.

В номинации «Лучший автор публикации в печатных деловых и общественно-политических СМИ» лауреатами стали (здесь и далее – в алфавитном порядке, без распределения по местам): Марина Киселёва, «Владимирские ведомости», Светлана Лёвкина, «Курс Н», Нижний Новгород, Игорь Степанов, «КоммерсантЪ Сибирь», Новосибирск.

В номинации «Лучший автор публикации в интернет-СМИ»: Олеся Вильданова, UfaCityNews. Уфа, Башкортостан, Андрей Иванов, «Правда ПФО», Чебоксары, Чувашия, Эльмира Кобина, «Деловое обозрение», Ульяновск, Элеонора Рылова, «Реальное время», Казань, Татарстан.

В номинации «Лучший автор радиопередачи»: Мария Кротова, ГТРК «Адыгея», Майкоп, Андрей Матюхин, Радио «Спутник» в Крыму, Симферополь, Ирина Радушнова, Business FM, Казань, Татарстан.

В номинации «Лучший автор телесюжета»: Равиль Ватолин, РБК Уфа, Башкортостан, Андрей Горюнов, Общественное телевидение Приморья, Владивосток, Артемий Заварзин, телеканал «Регион 29», Архангельск.

В номинации «Лучший автор поста или серии постов в блогах»: Яна Мальцева, телеграм-канал «Босфор Восточный», Владивосток, Алексей Прокопьев, дзен-канал «БанкИнформ», Екатеринбург, Наталья Халезова, дзен-канал «Меня не обмануть», Нижний Новгород.

В номинации «Лучший авторский проект о личных финансах в СМИ»: Валентина Акимова, газета «Кузбасс», Кемерово, Юлия Амочаева, TatCenter, Казань, Татарстан, Ирина Арзамасова, «Советская Чувашия», Чебоксары, Станислав Шахов, «Эксперт Башкортостан», Уфа.

В номинации «Акула финансовой журналистики»: Полина Путякова, интернет-газета «Звезда», Пермь, Александр Тюкаев, ТРК «Кубань-24», Краснодар, Евгения Яблонская, «КоммерсантЪ Урал», Екатеринбург.

Генеральным партнёром конкурса выступает Союз журналистов России. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. Организатор конкурса – компания Finarty. Соорганизатор конкурса – Ассоциация развития финансовой грамотности.

Партнерами конкурса являются Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, СРО «МиР», Ассоциация форекс-дилеров, платформа по работе с самозанятыми в РФ Рокет Ворк (входит в ГК «Рокет Хьюманс»), Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), финтех-компания xCritical, портал Finversia.

Борис Максимов