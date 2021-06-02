Минцифры Чувашии приглашает к участию во Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «В фокусе — права человека». Творческое состязание проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
Конкурс направлен на привлечение средств массовой информации к широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности.
Принять участие можно в следующих номинациях:
«Право восстановлено» — освещение правозащитной деятельности в СМИ;
«Лучшие правозащитные практики» — освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения;
«Правовой всеобуч» — повышение уровня правовой культуры и знаний граждан Российской Федерации о правах человека, способах и формах их защиты.
Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и памятные призы.
Конкурсные материалы принимаются до 10 ноября 2021 года по электронному адресу: konkursprava@mail.ru Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики