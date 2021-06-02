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Новости » Стартовал Всероссийский конкурс СМИ «В фокусе — права человека»

19:30 02 июня 2021 г.

 

Стартовал Всероссийский конкурс СМИ «В фокусе — права человека»

Минцифры Чувашии приглашает к участию во Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности «В фокусе — права человека». Творческое состязание проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Конкурс направлен на привлечение средств массовой информации к широкому и объективному освещению проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности.

Принять участие можно в следующих номинациях:

«Право восстановлено» — освещение правозащитной деятельности в СМИ;

«Лучшие правозащитные практики» — освещение деятельности по соблюдению и защите конституционных, социальных и иных прав граждан, в том числе социально уязвимых групп населения;

«Правовой всеобуч» — повышение уровня правовой культуры и знаний граждан Российской Федерации о правах человека, способах и формах их защиты.

Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и памятные призы.

Конкурсные материалы принимаются до 10 ноября 2021 года по электронному адресу: konkursprava@mail.ru Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

 



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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