В Чувашской республике одни из самых востребованных профессий: слесари, швеи, парикмахеры и повара. В среднем на каждую из этих специальностей по 600 вакансий. А на заводах острая нехватка сварщиков. Их в республике нужно 250. Сейчас служба занятости республики направляет граждан на курсы для сварщиков. Профобучение проходит на площадке организации «WorldSkills» в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Основанием для проведения образовательных курсов стали заявки по этой рабочей специальности от крупных работодателей региона. Например, завод "Промтрактор" ожидает обучившихся граждан, а также проводит обучение молодых специалистов у себя на производстве.

Роман Скворцов пришел повысить квалификацию, чтобы устроиться на крупное предприятие, производящее цистерны для спецтехники: " В нашем регионе очень много вакансий сварщиков, но, так сказать, с зарплатами у нас не все так гладко, поэтому очень мало мест, куда можно устроиться на достойную зарплату. И мне, я считаю, очень повезло, я наткнулся на это предприятие. На начальном этапе где-то от 40 тысяч и выше. И чем выше разряд, тем выше зарплата."

В июне начнется обучение на швей и слесарей. Всех выпускников курсов сразу после экзамена ждут на крупных предприятиях республики..

Что касается размера зарплаты по востребованным рабочим вакансиям, то Виктор Ковалев, и. о. директора Центра занятости населения Чувашии, приводит следующие данные: "По швеям заработная плата (по вакансиям) стартует от 30 тысяч рублей. Если швея приходит, то от 30 тысяч рублей. У слесарей также от 30 тысяч рублей. У электрогазоварщиков от 40 тысяч."

Стоит также отметить, что 31 мая на совещании в Доме Правительства руководитель региона Олег Николаев, выслушав доклад министра труда о проводимых мероприятиях по содействию занятости граждан, предложил организовать процесс профобучения рабочим специальностям непосредственно на площадке самих предприятий, в частности по очень востребованной профессии – швея.