АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Президентский перинатальный центр приглашает на обследование по «Сертификату молодоженов»

19:27 02 июня 2021 г.

 

Президентский перинатальный центр приглашает на обследование по «Сертификату молодоженов»

Бесплатное комплексное обследование жителей республики, вступивших в брак, проводится в рамках национальных проектов «Здравоохранение». Его основная цель - улучшение репродуктивного здоровья населения республики, повышение рождаемости и укрепление института семьи. 

«Своевременно узнать, своевременно устранить проблему и стать счастливыми родителями – вот основная суть программы. Это замечательная инициатива, которую мы успешно реализуем, а наши молодые семейные пары получают квалифицированную медицинскую помощь», – отмечает главный врач Президентского перинатального центра Ольга Рябухина.

Прием пациентов осуществляют высококвалифицированные врачи-акушеры-гинекологи, врачи-урологи по предварительной записи.

При себе необходимо иметь:

  1. Сертификат молодоженов (оригинал + копия).
  2. Паспорт.
  3. Страховой полис.
  4. СНИЛС.

Воспользоваться «Сертификатом молодоженов» семейные пары могут на протяжении года со дня регистрации брака.

Отметим, что с начала 2021 года многие молодые пары уже воспользовались «Сертификатом молодоженов» в Президентском перинатальном центре. При этом возраст 75% обратившихся супругов составил от 20 до 30 лет.

По результатам обследования и консультиций выявлено, что только 40% обратившихся молодоженов абсолютно здоровы. У 24,3% женщин выявлены воспалительные заболевания, у 20% эндокринные нарушения, диагноз бесплодие - 14,3% и др. При консультировании и обследовании мужчин в 50% выявлена патология спермы, в 12,5% - воспалительные заболевания органов репродуктивной сферы.

Все пациенты, имеющие показания, направлены на дополнительное обследование, им назначено соответствующее лечение.

«Сертификат молодоженов» позволяет молодым супружеским парам своевременно выявить заболевания, которые в дальнейшем могут привести к бесплодию. Доктора убедительно рекомендуют людям, вступившим в брак, воспользоваться данным сертификатом.



 БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии
 
Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика