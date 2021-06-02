Бесплатное комплексное обследование жителей республики, вступивших в брак, проводится в рамках национальных проектов «Здравоохранение». Его основная цель - улучшение репродуктивного здоровья населения республики, повышение рождаемости и укрепление института семьи.

«Своевременно узнать, своевременно устранить проблему и стать счастливыми родителями – вот основная суть программы. Это замечательная инициатива, которую мы успешно реализуем, а наши молодые семейные пары получают квалифицированную медицинскую помощь», – отмечает главный врач Президентского перинатального центра Ольга Рябухина.

Прием пациентов осуществляют высококвалифицированные врачи-акушеры-гинекологи, врачи-урологи по предварительной записи.

При себе необходимо иметь:

Сертификат молодоженов (оригинал + копия). Паспорт. Страховой полис. СНИЛС.

Воспользоваться «Сертификатом молодоженов» семейные пары могут на протяжении года со дня регистрации брака.

Отметим, что с начала 2021 года многие молодые пары уже воспользовались «Сертификатом молодоженов» в Президентском перинатальном центре. При этом возраст 75% обратившихся супругов составил от 20 до 30 лет.

По результатам обследования и консультиций выявлено, что только 40% обратившихся молодоженов абсолютно здоровы. У 24,3% женщин выявлены воспалительные заболевания, у 20% эндокринные нарушения, диагноз бесплодие - 14,3% и др. При консультировании и обследовании мужчин в 50% выявлена патология спермы, в 12,5% - воспалительные заболевания органов репродуктивной сферы.

Все пациенты, имеющие показания, направлены на дополнительное обследование, им назначено соответствующее лечение.

«Сертификат молодоженов» позволяет молодым супружеским парам своевременно выявить заболевания, которые в дальнейшем могут привести к бесплодию. Доктора убедительно рекомендуют людям, вступившим в брак, воспользоваться данным сертификатом.