Об этом договорились Глава Чувашской Республики Олег Николаев и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин на полях Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Чувашии.

Олег Николаев подчеркнул особую роль общественной организации как коммуникатора между бизнесом и органами власти. «ОПОРА РОССИИ» - это одна из ключевых организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства, – сказал он. – Мы ведем диалог на разных площадках, чтобы решать актуальные вопросы бизнес сообщества, совместно вырабатываем необходимые меры поддержки предпринимателей на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса».

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отметил важность поддержки конструктивного диалога между властью и бизнесом и выразил готовность вовлечения малого и среднего бизнеса Чувашии в большую экосистему "ОПОРЫ РОССИИ ".

Во встрече принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Вице-премьер обозначил приоритетность развития сотрудничества в сфере бизнеса, ориентированного на внедрение и развитие инноваций и технологий и способных выдвигать и реализовывать конкурентоспособные идеи в условиях новых реалий современной глобальной «экономики знаний».

По предложению Олега Николаева президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин посетит Чувашию осенью этого года.





Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики