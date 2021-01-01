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Новости » ПМЭФ-2021: Малый и средний бизнес Чувашии вовлекут в большую экосистему "ОПОРЫ РОССИИ "

19:24 02 июня 2021 г.

 

Об этом договорились Глава Чувашской Республики Олег Николаев и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин на полях Петербургского международного экономического форума.  
Стороны обсудили реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Чувашии.

Олег Николаев подчеркнул  особую роль общественной организации как коммуникатора между бизнесом и органами власти. «ОПОРА РОССИИ» - это одна из ключевых организаций по поддержке  малого и среднего предпринимательства, – сказал он. – Мы ведем диалог на разных площадках, чтобы решать актуальные вопросы бизнес сообщества, совместно вырабатываем необходимые меры поддержки предпринимателей на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса».

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отметил важность поддержки конструктивного диалога между властью и бизнесом и выразил готовность вовлечения малого и среднего бизнеса Чувашии в большую экосистему "ОПОРЫ РОССИИ ".  

Во встрече принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Вице-премьер обозначил приоритетность развития сотрудничества в сфере бизнеса, ориентированного на внедрение и развитие инноваций и технологий и способных выдвигать и реализовывать конкурентоспособные идеи в условиях новых реалий современной глобальной «экономики знаний».

По предложению Олега Николаева президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин посетит Чувашию осенью этого года.


Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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