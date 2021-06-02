На полях XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «БИО ПЛАНЕТА».

Вместе с генеральным директором ООО «БИО ПЛАНЕТА» Ярославом Кузнецовым руководитель региона обсудил перспективы реализации инвестиционного проекта по созданию пилотных линий первого в России производства биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида (PLA).

Рассматривается возможность запуска производства в Новочебоксарске, где уже имеется развитый химический кластер. Компания «БИО ПЛАНЕТА» может стать якорным резидентом создаваемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

«В рамках создания особой экономической зоны на территории города Новочебоксарска мы ищем резидентов, которые организовывали бы там свою деятельность. С другой стороны, конечно же, ищем новые, перспективные направления, которые наполнят содержанием особую экономическую зону, будут в своем роде уникальными. Сегодняшнее соглашение как раз решает все эти задачи. Мы начинаем работу по производству биоразлагаемого и биоосновного пластика, и это станет основой для того, чтобы запустить процесс замены продукции из полиэтилена и традиционного пластика на экологически безопасную альтернативу. Таким образом, а я уверен, что успех будет, если мы будем совместно работать, это даст великолепные возможности для развития многих новых направлений и целых отраслей, в том числе для реализации идей на территории Чувашской Республики», – сказал Глава Чувашии.

Глава республики Олег Николаев добавил, что есть все шансы, что проект по производству PLA-пластика сможет обеспечить потребность российского рынка упаковки, заменив продукты разового использования. Тем самым проект может стать ключевым звеном в решении экологических проблем, связанных с оборотом пластика. Мощность будущего производства оценивается в 10 тысяч тонн в год. Под новое производство в республике предусматривается создание новых рабочих мест.

«Мы знаем, что за год в России образуется от 6 до 8 млн тонн пластиковых отходов, большую часть из которых составляют обыкновенные пакеты. Причем до 50% всего мусора в стране в прошлом году пришлось на упаковку, в первую очередь пластиковую. По известным причинам ее объем во время пандемии серьезно вырос. И вопрос необходимости ускоряться в решении пластиковой проблемы уже ни для кого не секрет», – отметил генеральный директор «БИО ПЛАНЕТА» Ярослав Кузнецов, обратив внимание, что на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса обсуждался запрет на использование отдельных видов пластика, например, пластиковых трубочек, ватных палочек, одноразовой посуды и так далее.

Он также поблагодарил руководство Республики Чувашии и лично Олега Николаева за интерес к проекту и сотрудничество в сфере развития «зеленых» технологий в регионе.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики