Новости » Определились кандидаты на выборы

В Чувашии объявили результаты предварительного голосования «Единой России». В нашей республике в нем приняли участие 181 027 человек. Это один из самых высоких результатов в России.

Кандидатами на участие в выборах депутатов Госсовета Чувашии и Госдумы РФ зарегистрировались 220 претендентов. Жители республики определили победителей в ходе электронного голосования.

Депутаты ГосДумы Николай Малов и Леонид Черкесов вошли в «топ» партийного списка. Высокий результат показал новичок «большой политики» министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, вошедший в тройку лидеров. Ну, а самое большое число голосов предварительного голосования у секретаря регионального отделения партии Алены Аршиновой – более 128 тысяч. Это почти 71 процент принявших участие в голосовании.

Столь же безусловна победа в Чебоксарском одномандатном округе ГосДумы заместителя Главы республики, министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой. По числу набранных голосов она более, чем в три раза, опередила кандидата, занявшего второе место. В Канашском избирательном округе победил Леонид Пронин.

С результатами предварительного голосования по всем округам можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"