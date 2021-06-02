Конкурсная комиссия Минцифры России определила первых получателей государственной поддержки в области печатных СМИ в 2021 году.

Эксперты рассмотрели более 400 заявок федеральных, региональных и местных печатных СМИ. Всего было одобрено 299 социально значимых проектов от 179 региональных и местных печатных изданий из 51 региона. Сумма государственной поддержки проектов составила 171,5 млн рублей.

В число получателей государственной поддержки вошла газета «Советская Чувашия» с проектами «Все мы разные, все мы равные», «Вместе – мы сила!», «Главный приоритет – сбережение народа России».

Напомним, что заявки на получение субсидий для периодических печатных изданий принимаются до 10 июня текущего года. Подать заявку на получение субсидии можно в электронном виде через Единый портал государственных услуг («Войти как организация» - категория «Прочее» - подкатегория «Прочее» - «Субсидии на социально значимые проекты в области печатных СМИ» - выбрать тип заявки «выпуск социально значимого проекта» или «выпуск издания для инвалидов») или в бумажном виде (127994, г. Москва, Страстной бульвар, дом 5).

Приоритетными для разработки социально значимых проектов в этом году определены более 20 тем. В их числе - защита законных прав граждан России, информационная поддержка мероприятий по искоренению коррупции, информационное сопровождение инициатив, заявленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, информационное сопровождение национальных проектов, профессиональная ориентация молодежи, популяризация рабочих и инженерных профессий, укрепление института семьи, освещение проблем социальной адаптации инвалидов, информационное обеспечение волонтерской (добровольческой) деятельности, пропаганда здорового образа жизни, укрепление межнационального общения и единства российского народа, пропаганда внутреннего туризма, информационное сопровождение мероприятий в рамках Года науки и технологий и т.д.

Подробная информация размещена на сайте Минцифры России.