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Новости » Журналисты Чувашии стали призерами регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

14:35 02 июня 2021 г.

 

Журналисты Чувашии стали призерами регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвёл итоги Х юбилейного конкурса «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения участников конкурса, представлявших Чувашию, состоялась в Чебоксарах. Победителей и призеров регионального этапа отметили специальными призами.

На конкурс поступило около пятисот творческих работ от журналистов и блогеров Поволжья. Свои материалы конкурсанты могли заявить в шести номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», «Кибербезопасность» и «Цифровой регион». Публикации участников посвящались новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Заявки на участие в конкурсе подали 18 журналистов и блогеров Чувашии.

По итогам регионального этапа конкурса жюри по достоинству оценило сюжет корреспондента ГТРК «Чувашия» Дарьи Паскарюк о необычной кулинарной 3D-лаборатории в одной из чебоксарских школ. Эта работа заняла 2 место в номинации «Радио и телевидение». Диплом конкурса и приз – умную колонку с голосовым помощником «Маруся» - журналисту вручил директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Андрей Кандырин.

Благодарностями и специальными призами от провайдера также отмечены работы главного редактора журнала «IT-News» Евгения Афанасьева, редактора газеты «Грани» Дмитрия Новака, шеф-редактора ГТРК «Чувашия» Юлии Скрябиной и блогера Максима Иванова.

В этом году стратегическим партнером конкурса «Вместе в цифровое будущее» стало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик». Информационную поддержку оказывает Группа «Интерфакс».

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены уже в июне. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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