В столичной школе №38 состоялось открытие школьной передвижной экспозиции «Сурский оборонительный рубеж: забытый подвиг», посвященной 80-летию трудового подвига чувашского народа в Великой Отечественной войне.



Участниками мероприятия стали члены родительского комитета школы, члены школьного самоуправления и юнармейского отряда, а также заместитель командира поискового отряда "память" ФГБОУ "ЧГПУ имени И.Я. Яковлева" Архипова И.Н.



Выставка разбита на несколько тематических площадок:

На первой площадке "Сурский рубеж. Рисунки" были представлены художественные работы обучающихся, посвященных строительству Сурского рубежа.



Далее можно увидеть "Сурский рубеж. Макеты". В феврале в школе №38 г. Чебоксары был проведен конкурс макетов, на который все классные коллективы представили свои работы. Из 30 были отобраны 5 лучших работ для участия в республиканском конкурсе макетов. Надо отметить, что 2 макета заняли призовое место.



Одной из объемных по информации площадок стала площадка "Сурский рубеж. Стенды". Волонтеры-экскурсоводы подготовили небольшой экскурс в историю строительства Сурского рубежа.



Самой уникальной стала площадка "Сурский рубеж. Информационный киоск". Здесь представлен уникальный киоск, который содержит в себе информацию о строительстве Сурского рубежа.