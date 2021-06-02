В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Правительством Чувашской Республики, направленного на установление эффективного сотрудничества.

Документ скрепили своими подписями Глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях развития в Чувашии социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодежи в различных сферах деятельности, создания и развития механизмов по выявлению и поддержке талантов.

Олег Николаев выразил убеждение, что документ получит развитие в виде конкретных направлений использования новых наработок президентской платформы «Россия – страна возможностей» на территории Чувашской Республики.

«Вы проводите много интересных масштабных конкурсов для подрастающего поколения. Мы заинтересованы, чтобы они «приземлялись» на территории Чувашской Республики», – сказал он. – Для нас интересными и перспективными являются развитие искусственного интеллекта и другие направления, которые дают реализовать возможности молодежи. Вы проводите это в формате «конференции возможностей». Мы готовы также «приземлить» ее на территории Чувашии и содействовать, чтобы она была реализована у нас в ближайшее время».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» популярны в Чувашии в первую очередь среди молодежи. «Неслучайно Чувашия в числе лидеров по активности именно в конкурсах для студентов и школьников – таких как «Профстажировки 2.0», олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Мой первый бизнес». Особенно успешные показатели по «Грантовому конкурсу молодежных инициатив», где за последние три года 106 проектов вошли в число победителей. Всего в проектах платформы «Россия – страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 67 тысяч жителей региона и почти 300 из них стали победителями. Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», – прокомментировал он.

Олег Николаев пригласил команду специалистов АНО «Россия – страна возможностей» в ближайшее время «десантироваться» в регионе, чтобы составить план по реализации соглашения.

Планируется подписание дорожной карты, в которой будут отражены конкретные шаги по продвижению проектов президентской платформы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики