Первым подписанным Главой Чувашии Олегом Николаевым в рамках Петербургского международного экономического форума документом стал меморандум о социально-экономическом партнерстве с ПАО "Т Плюс".

Со стороны общества документ подписал генеральный директор Андрей Вагнер.

Стороны намерены внедрять современные технологии в части производства, транспортировки и учета энергии, а также развивать систему централизованного теплоснабжения. Документ может усилить взаимодействие сторон в рамках перехода Чебоксар и Новочебоксарска на новую модель рынка тепла. Будет также привлечено дополнительное финансирование для модернизации и цифровизации объектов генерации и тепловых сетей, запланирован комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации.

«Мы выбираем партнеров, прежде всего, с позиции взаимной заинтересованности – и республики, и компании. Причем заинтересованности не только в плане участия в коммерческих проектах, но и в социальной жизни региона. С «Т Плюс» ровно такой случай. Компания является основным поставщиком тепла в Чебоксарской агломерации. Сегодняшним меморандумом мы зафиксировали наше партнерство с точки зрения намерений дальнейшего взаимодействия, которое предполагает достаточно большие инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Чебоксарской агломерации. Также меморандумом предполагается расширение партнерства в реализации социальных программ», - отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подчеркнул, что компания намерена поддерживать экономическую стабильность и качество жизни населения территорий своей работы. «Сегодня мы укрепили наше сотрудничество с регионом не только в сфере развития теплоснабжения, но и в других важных направлениях», - резюмировал он.

Ранее, в декабре 2020 года, решением Правительства России Чебоксары и Новочебоксарск отнесены к ценовой зоне теплоснабжения. В рамках перехода на нее за 10 лет ПАО «Т Плюс» заявило о намерении инвестировать в развитие теплоснабжения двух крупных городов республики свыше 9 млрд рублей, что позволит обновить их тепловые сети и источники.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.