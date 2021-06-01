1 июня 2021 года состоялась рабочая встреча главы администрации Красноармейского района Александра Кузнецова с главой администрации Шумерлинского района Львом Рафиновым.

На встрече также присутствовали начальник отдела Администрации Главы Чувашской Республики по взаимодействию с органами местного самоуправления Сергей Тарасов, заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Валерий Иванов, врио начальника финансового отдела администрации Красноармейского района Людмила Владимирова, начальник – главный бухгалтер МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Красноармейского района Елена Васильева, начальник отдела юридической службы администрации Красноармейского района Леонид Артемьев, начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Шумерлинского района Ирина Фокина, начальник финансового отдела администрации Шумерлинского района Надежда Петрова, главный бухгалтер МБУ «Межпоселенческая централизованная бухгалтерия Шумерлинского района» Ольга Яргунина.

В ходе совещания были обсуждены организационные и финансовые вопросы, связанные с преобразованием Красноармейского и Шумерлинского районов в муниципальные округа, выработана единая позиция по формированию структуры органов местного самоуправления Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов, определен перечень и сроки проведения необходимых мероприятий по дальнейшему преобразованию районов в переходном периоде.

Красноармейский район Чувашской Республики