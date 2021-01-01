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Новости » Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в мае 2021 года

14:28 02 июня 2021 г.

 

В мае отделом ЗАГС администрации Красноармейского района зарегистрировано 25 актов  гражданского состояния, из них 4 записи акта о рождении, 16 – о смерти, 2 – о заключении брака, 3 – о расторжении брака.

В течение месяца рассмотрено  2 заявления о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния.  Выдано 7 повторных свидетельств и 26 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Наступило лето, а вместе с ним начался свадебный сезон. Специалисты отдела ЗАГС напоминают о том, что в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» лица, вступающие в брак, вправе обратиться с заявлением о регистрации брака в любой орган загса, находящийся на территории Российской Федерации, по своему выбору. Подать заявление в любой загс удобнее через Единый портал государственных и муниципальных услуг, госпошлина оплачивается заявителем со скидкой 30 процентов.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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