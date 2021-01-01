В мае отделом ЗАГС администрации Красноармейского района зарегистрировано 25 актов гражданского состояния, из них 4 записи акта о рождении, 16 – о смерти, 2 – о заключении брака, 3 – о расторжении брака.

В течение месяца рассмотрено 2 заявления о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния. Выдано 7 повторных свидетельств и 26 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Наступило лето, а вместе с ним начался свадебный сезон. Специалисты отдела ЗАГС напоминают о том, что в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» лица, вступающие в брак, вправе обратиться с заявлением о регистрации брака в любой орган загса, находящийся на территории Российской Федерации, по своему выбору. Подать заявление в любой загс удобнее через Единый портал государственных и муниципальных услуг, госпошлина оплачивается заявителем со скидкой 30 процентов.